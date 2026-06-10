Новая iOS 27 «убивает» iPhone: пользователи жалуются на быстрый разряд и ошибки

Презентованная два дня назад бета-версия iOS 27 вызвала массовые жалобы пользователей iPhone. Владельцы «яблочных» устройств сообщают о быстром разряде аккумулятора, вылетах приложений, проблемах с App Store и некорректной работе новых ИИ-функций, сообщает SHOT .

После установки свежей операционной системы, которая сейчас находится на стадии бета-тестирования, но доступна всем желающим, многие iPhone начали терять заряд заметно быстрее обычного. Некоторые устройства могут выключаться в самый неподходящий момент.

Пользователи также обнаружили, что часть отечественных приложений перестала открываться. Зайти в App Store с российского аккаунта не получается — работает только учетная запись, привязанная к другим регионам.

Новые инструменты на основе нейросетей, представленные на презентации Apple, у многих не заработали. Речь идет о функциях для фотографий, изменения ракурса и других манипуляций с изображениями. Пользователей просто «выкидывает» из галереи.

Есть и полезные функции для россиян. Владельцы iPhone заметили, что презентованная Siri AI умеет общаться не только на английском, но и на русском языке. Помощник анализирует SMS-сообщения, понимает контекст переписки и предлагает пользователю дальнейшие действия.

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