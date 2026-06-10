«Больное восприятие мира»: солист «Дискотеки Аварии» ответил на обвинения

Солист группы «Дискотека Авария» Алексей Серов ответил на обвинения после концерта в Иркутске, где, по словам пользователей Сети, он имитировал секс, тряся ягодицами, сообщает «Подъем» .

Музыкант считает, что ничего предосудительного на сцене он не делал. По его словам, часто люди вычленяют какой-то один момент из концерта, а потом обвиняют артиста в чем-то неподобающем. Он уточнил, что все дело в восприятии, и попросил смотреть весь концерт.

«В целом никаких неподобающих движений не было. Кто-то придумал, у кого-то больное восприятие мира, на мой взгляд, вот и все», — сказал он.

Серов уточнил, что группа уже больше 20 лет дает одинаковые концерты на разных площадках, где он «так же раздевается, так же разбивает гитару». При этом Серов добавил, что концерт, публика и сам город были «прекрасными». По словам музыканта, если у кого-то есть претензии, то их нужно решить в правовом поле.

Ранее пользователей Сети возмутило поведение Серова на концерте в Иркутске в честь Дня города. По их словам, музыкант целовал фанатку в губы, а также просунул между ног предмет одежды и имитировал секс, тряся ягодицами.

После этого в соцсетях даже появились призывы «отменить» группу, в ответ Серов в шутку предложил «сразу расстрелять». Он считает, что критикующие его пользователи Сети опубликовали свое субъективное мнение.

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