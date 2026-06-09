Стероидный старик: солист «Дискотеки аварии» высказался о скандале в Иркутске

Солист группы «Дискотека авария» Алексей Серов высказался о скандальном выступлении коллектива на Дне города в Иркутске. В своем блоге в соцсетях артист поблагодарил публику за комментарии, в том числе негативные.

Серов назвал иркутскую публику великолепной и поблагодарил, что люди посетили концерт. Певец заметил, что в Сети полно комментариев по поводу его поведения на сцене.

«Негативные говорят о том, что я какой-то „стероидный старик“, „это чучело вылезло через 20 лет“ и все остальное такое. Благодарю вас за комментарии, это все-таки какая-то реакция на меня, на наше творчество», — заявил Серов.

Он пообещал найти самые мерзкие и токсичные комментарии и написать их авторам в личные сообщения, чтобы пригласить их на концерт «Дискотеки аварии», который состоится в декабре.

Артист пожелал подписчикам хорошего дня, быть позитивнее и чаще заниматься спортом. Он показал, что находится в тренажерном зале и как раз собирается тренироваться.

Ранее пользовательница Сети опубликовала видео с концерта в Иркутске. На нем солист спустился со сцены к толпе, подошел к фанатке и поцеловал ее в губы несколько раз.

Другая поклонница показала видео, на котором исполнитель просунул между ног предмет одежды и имитировал секс, тряся ягодицами.

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