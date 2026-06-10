В Орехово-Зуевском округе задержали мужчину у детского сада

Сотрудники Росгвардии 10 июня задержали 39-летнего местного жителя, пытавшегося проникнуть на территорию детского сада на улице Лопатина в Орехово-Зуевском округе. Мужчину доставили в специализированное медучреждение, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сигнал «Тревога» поступил на пульт централизованного наблюдения с территории дошкольного учреждения на улице Лопатина. На место прибыли экипажи Орехово-Зуевского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области.

Правоохранители установили, что неизвестный вел себя агрессивно: размахивал руками, приставал к прохожим и использовал нецензурную брань. Игнорируя замечания окружающих, он попытался незаконно проникнуть на охраняемую территорию детского сада.

Сотрудники вневедомственной охраны пресекли противоправные действия и задержали мужчину.

В ходе разбирательства 39-летний местный житель пояснил, что пытался попасть в учреждение, поскольку считает себя ребенком. Для обследования его доставили в специализированное медицинское учреждение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.