Киркоров показал боксеры в рекламе бренда Рубчинского

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Певец Филипп Киркоров стал лицом новой рекламной кампании бренда одежды Гоши Рубчинского. Фото с коллаборации артист опубликовал в своем блоге.

Фото сделано в основном в черно-белых тонах (черная майка и куртка, белые брюки), но есть и яркая оранжевая куртка.

При этом поверх одежды виден фирменный эластичный край нижнего белья с крупной надписью «Гоша Рубчинский».

В целом подписчики положительно оценили преображение поп-артиста, который от ярких костюмов перешел к более брутальному образу. Также поклонники отмечали, что не верят, что певцу уже 59 лет, и назвали Киркорова «иконой стиля».

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