Краеведческий поход пройдет 14 июня в Одинцовском округе

Краеведческий поход по окрестностям поселка санатория имени Герцена состоится 14 июня в Одинцовском округе. Участники пройдут около семи километров за четыре часа и посетят природные и исторические объекты маршрута, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сбор группы запланирован на 10:30, старт — в 11:00. Маршрут протяженностью около семи километров организовало краеведческое общество по многочисленным просьбам жителей. Поход станет повтором весеннего выхода, который получил положительные отзывы участников.

На маршруте группа пройдет по уникальному подвесному мосту, увидит замок Щербатовых, храм Александра Невского и церковь Воскресения Словущего. Экскурсоводы покажут формы постледникового ландшафта, обнажения известняка, минералы, окаменелости и родники. Участников также ждут живописная речная долина и классические подмосковные пейзажи.

Численность группы ограничена — не более 30 человек, необходима предварительная регистрация. Поход состоится при любой погоде. Организаторы рекомендуют надеть удобную одежду, взять дождевик, палки для трекинга или скандинавской ходьбы, небольшой рюкзак с термосом и перекусом. Маршрут закольцован и включает подъем на урочище Красная горка, где на высоком берегу среди соснового бора запланирован привал с чаем и бутербродами.

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