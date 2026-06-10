Трое детей сгорели заживо в каркасном доме в Башкирии
Девочка и два мальчика погибли при пожаре в частном доме в Башкирии, сообщает РЕН ТВ.
Возгорание возникло в населенном пункте Новые Каратавлы Салаватского района утром в среду. Огонь охватил одноэтажный частный дом.
Пожарные локализовали возгорание на площади 36 кв. м. В ходе тушения огня они обнаружили тела трех жертв. Это 11-летняя девочка и мальчики 10 и 6 лет.
В Сети появились кадры с последствиями пожара. На видео изображен сгоревший дотла дом — от постройки практически ничего не осталось.
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