Спортсменка из Подмосковья выиграла золото и серебро Кубка Европы

Спортсменка из Подмосковья Елизавета Рябикова завоевала золотую и серебряную медали на первом этапе юношеского Кубка Европы по гребному слалому, который прошел 6 и 7 июня в Иврее в Италии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Елизавета Рябикова стала победительницей индивидуальной гонки в классе каноэ-одиночка (С-1) среди девушек до 16 лет. Представительница областного центра олимпийских видов спорта показала результат 1 минута 1,42 секунды и опередила соперниц из Германии и Австралии.

Серебряную медаль спортсменка завоевала в индивидуальной гонке в классе байдарка-одиночка (К-1). Ее результат составил 58,95 секунды. Победу в этой дисциплине одержала представительница Италии, третье место заняла еще одна участница соревнований.

Юношеский Кубок Европы по гребному слалому считается одним из ключевых международных стартов для молодых спортсменов. Турнир проводится в олимпийских классах С-1 и К-1 среди юниоров и юниорок разных возрастных категорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе обновили крупнейший в округе спортивный комплекс «Орион». Глава региона посетил микрорайон Железнодорожный, чтобы пообщаться с тренерами и юными спортсменами.

«Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд. Сейчас в спорткомплексе тренируется почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно», — заявил Воробьев.