Россияне чаще жалуются на «мертвые» вакансии при поиске работы

С января по май 2026 года 52,3% негативных сообщений россиян о поиске работы касались «призрачных» и «мертвых» вакансий, сообщает Газета.ru .

Исследование Коммуникационной группы «Р.И.М. — ИНТЕРИУМ» показало типичный сценарий: кандидат откликается на вакансию, проходит интервью и тестовое задание, а затем коммуникация обрывается. Объявление остается активным или появляется заново.

«Для соискателя такая ситуация выглядит болезненнее обычного отказа. Возникает вопрос, зачем вообще велся поиск и была ли вакансия открыта для реального найма», — отметили аналитики.

На отказы без объяснения причин пришлось 45,3% негатива. Кандидаты тяжелее воспринимают молчание после поздних этапов отбора: его считают не перегрузкой HR-команды, а неуважением.

Соискатели также жалуются на вакансии без зарплатной вилки, с переработками и требованиями к навыкам нескольких специалистов. Отсутствие данных о компании, зарплате и этапах отбора быстро вызывает подозрения.

По числу публикаций лидируют Telegram и VK — 13 400 и 13 077 сообщений. Около 70% авторов имеют менее 100 подписчиков; крупнейшая возрастная группа — 25–39 лет. Чаще всего тему обсуждали в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах.

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