В Химках начали капремонт газового оборудования в домах

Капитальный ремонт многоквартирных домов стартовал в Химках. В 2026 году работы пройдут почти по 100 адресам в Старых и Новых Химках, Подрезкове, Сходне и Левобережном, в том числе уже обновляют газовое оборудование, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе приступили к реализации программы капитального ремонта. В ряде домов уже начались работы по обновлению систем газоснабжения. 9 июня в доме №5 на улице Марины Расковой заменили внутренний газопровод, а в доме №12 на Спартаковской улице отремонтировали фасадный газопровод. Специалисты меняют изношенные элементы и устанавливают современные датчики контроля загазованности для повышения безопасности.

«Московская область является лидером по количеству проводимых работ в рамках капитального ремонта, в том числе по замене газового оборудования. Срок службы газового оборудования ограничен, поэтому его своевременная замена — это вопрос безопасности жителей. Все работы заранее согласовываются и проводятся максимально оперативно, чтобы минимизировать неудобства для людей», — отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Игорь Тимофеев.

В рамках программы в домах также отремонтируют кровли, фасады и подвалы, модернизируют инженерные системы. На отдельных объектах заменят лифты и балконные плиты, восстановят несущие конструкции и установят общедомовые приборы учета.

Работы выполняет фонд капитального ремонта Московской области. Контроль качества ведется на всех этапах, приемка проходит с участием специалистов и общественности. В 2025 году фонд отремонтировал 26 домов округа. Перечень адресов и сроки размещены на интерактивной карте https://fkr-mosreg.ru/map/?mhid=402959.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.