«Барко никак нельзя отпускать»: Гасилин оценил будущее игрока

Газета Clarin ранее писала, что в начале июня «Спартак» отклонил предложение «Индепендьенте» по Барко. Аргентинский клуб хотел арендовать футболиста на год без компенсации, но с правом выкупа 50% прав.

«Очень трудно заменить такого лидера, как Барко. Это важнейший игрок в атаке „Спартака“. В клубе делают заявления о борьбе за чемпионство в следующем сезоне, так что нельзя отпускать Барко. Надо стараться договориться. Он адаптирован к РПЛ, выполняет требования тренера. Но надо удовлетворять аппетиты. Мне не нравится то, как составляют контракты. Футболист сыграл хорошо — сразу просит повышение. Но это внутренняя кухня „Спартака“. Барко никак нельзя отпускать», — сказал Гасилин.

По данным Metaratings.ru, «Спартак» близок к новому контракту с Барко. Действующее соглашение игрока рассчитано до 30 июня 2027 года.

В прошедшем сезоне 27-летний полузащитник провел 37 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач. Transfermarkt оценивает аргентинца в 16 млн евро.

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