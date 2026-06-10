Наумов назвал Аргентину и Бразилию фаворитами ЧМ-2026

Наумов считает, что европейским сборным будет тяжело играть за океаном. По его мнению, преимущество получат команды из Америки, прежде всего Аргентина и Бразилия.

Он также отметил, что будет следить за футболистами, выступающими в РПЛ, включая Дугласа Сантоса и Луиса Энрике. Наумов добавил, что США могут показать сильный результат, поскольку футбол в стране быстро развивается.

Экс-президент «Локомотива» считает, что ночное время начала матчей снизит аудиторию в России, но интерес к турниру сохранится. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России отстранена от международных турниров с 2022 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.