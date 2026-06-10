сегодня в 12:54

ОСНО, УСН, патент или самозанятость: какую систему налогообложения выбрать в 2026 году

В 2026 году предприниматели могут выбрать один из шести налоговых режимов, но ошибка при выборе способна обернуться лишними налогами, обязанностью платить НДС или потерей права на льготный режим. Разбираемся, какие системы налогообложения действуют в России, чем они отличаются и какой вариант подойдет ИП, ООО, самозанятым и сельхозпроизводителям.

Какие системы налогообложения действуют в России в 2026 году Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори В 2026 году бизнес может работать на шести налоговых режимах: Режим Кто может применять ОСНО (общая система налогообложения) ИП и ООО УСН (упрощенная система налогообложения) ИП и ООО АУСН (автоматизированная упрощенная система налогообложения) ИП и ООО ПСН (патент) Только ИП ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог для аграриев) ИП и ООО в сельском хозяйстве НПД (самозанятость) Физлица и ИП Главное различие между режимами — размер налогов, необходимость платить НДС, объем отчетности и ограничения по доходам, сотрудникам и видам деятельности.

ОСНО: когда без общей системы не обойтись Фото - © Anna Leeva / Фотобанк Лори ОСНО — режим по умолчанию. Если предприниматель не подает заявление на спецрежим, он автоматически работает именно на общей системе. Кому подходит ОСНО крупному бизнесу;

компаниям с высокими оборотами;

организациям, работающим с НДС;

бизнесу без возможности применять спецрежимы. Основные налоги на ОСНО Налог Ставка в 2026 году НДС 22%, 10% или 0% Налог на прибыль ООО 25% НДФЛ для ИП от 13% до 22% Плюсы нет ограничений по доходам;

нет лимитов по сотрудникам;

полноценная работа с НДС. Минусы самая сложная отчетность;

высокая налоговая нагрузка.

УСН в 2026 году: самый популярный режим для малого бизнеса Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори Упрощенная система остается главным выбором для большинства предпринимателей. Какие ставки действуют Объект налогообложения Ставка Доходы 6% Доходы минус расходы 15% Регионы могут устанавливать более низкие ставки. Кто может применять УСН доход до 490,5 млн рублей;

не более 130 сотрудников;

основные средства до 218 млн рублей. Что изменилось с НДС Самое важное нововведение последних лет — появление НДС для части упрощенцев. Если доход за предыдущий год превысил 20 млн рублей, бизнес обязан платить НДС. Можно использовать: стандартные ставки 22%, 10%, 0%;

специальные ставки 5% или 7%. Плюсы простая отчетность;

невысокие налоги;

подходит большинству компаний. Минусы ограничения по оборотам;

необходимость следить за лимитами;

обязанность платить НДС при превышении порога.

АУСН: режим для тех, кто не хочет заниматься отчетностью Фото - © Людмила Дутко / Фотобанк Лори Автоматизированная УСН позволяет практически полностью переложить расчет налога на ФНС. Налоговая получает данные из банка и онлайн-кассы и рассчитывает обязательства самостоятельно. Ограничения Показатель Лимит Доход до 60 млн рублей Сотрудники До 5 человек Ставки Объект Ставка Доходы 8% Доходы минус расходы 20% Плюсы почти нет отчетности;

минимальные страховые взносы;

автоматизация расчетов. Минусы подходит только микробизнесу;

жесткие ограничения.

Патент: когда выгоднее платить фиксированную сумму Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори ПСН доступна только индивидуальным предпринимателям. Предприниматель покупает патент на конкретный вид деятельности и заранее знает сумму налога. Патент подойдет если бизнес локальный;

сотрудников немного;

деятельность есть в региональном перечне. Ограничения Показатель Лимит Доход до 20 млн рублей Сотрудники До 15 человек Главное преимущество Налог не зависит от фактического заработка. Если доходы растут быстрее ожидаемого, патент может оказаться одним из самых выгодных режимов.

ЕСХН: специальный режим для аграриев Фото - © Медиасток.рф ЕСХН предназначен исключительно для сельхозпроизводителей. Основное условие — не менее 70% выручки должно приходиться на сельскохозяйственную деятельность. Ставка: 6% от разницы между доходами и расходами. В некоторых регионах ставка может быть снижена вплоть до нуля.

Самозанятость: лучший вариант для работы без сотрудников Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори НПД остается самым простым режимом в России. Ставки Кто платит Налог Физлица 4% ИП и компании 6% Ограничения доход до 2,4 млн рублей в год;

нельзя нанимать сотрудников;

нельзя заниматься рядом видов деятельности. Плюсы нет отчетности;

регистрация за несколько минут;

минимальная налоговая нагрузка.

Сравнение всех налоговых режимов в 2026 году Фото - © Екатерина Тимонова / Фотобанк Лори Режим Для кого Ставка Лимит дохода Сотрудники НПД Самозанятые 4–6% 2,4 млн рублей Нет ПСН ИП Стоимость патента 20 млн рублей До 15 АУСН ИП и ООО 8% или 20% 60 млн рублей До 5 УСН ИП и ООО 6% или 15% 490,5 млн рублей До 130 ЕСХН Аграрии 6% Спецусловия Есть ограничения ОСНО Все Зависит от налогов Без лимита Без лимита

Какие режимы можно совмещать Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори Самая популярная схема в 2026 году: УСН + ПСН Она позволяет часть деятельности вести на патенте, а остальную — на упрощенке. При этом важно вести раздельный учет и контролировать лимиты. НПД и АУСН с другими режимами практически не совмещаются.

Что изменилось для бизнеса в 2026 году Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори Главное изменение — новый порог НДС на УСН: доход до 20 млн рублей — автоматическое освобождение от НДС;

доход выше 20 млн рублей — обязанность платить НДС;

можно применять ставки 5%, 7% или стандартные 22%, 10%, 0%.

Три ошибки, из-за которых бизнес переплачивает налоги Фото - © Ярославский Максим / Фотобанк Лори Ошибка №1. Не учитывать НДС С 2026 года многие предприниматели на УСН впервые столкнулись с обязанностью платить НДС после превышения порога в 20 млн рублей. Ошибка №2. Выбирать режим только по ставке Налоговая ставка — не единственный критерий. Нужно учитывать расходы, сотрудников, клиентов и перспективы роста бизнеса. Ошибка №3. Пропустить лимиты Если бизнес превышает ограничения по доходу или численности сотрудников, право на льготный режим можно потерять.

Коротко: какой режим выбрать в 2026 году

Если вы… Скорее всего подойдет Работаете один НПД ИП с небольшим локальным бизнесом ПСН или УСН Малый бизнес со штатом сотрудников УСН Микробизнес до 5 сотрудников АУСН Сельхозпроизводитель ЕСХН Работаете с крупными компаниями и НДС ОСНО

Если вы работаете самостоятельно и без сотрудников — начните с НПД. Для небольшого бизнеса чаще всего оптимальна УСН. Локальным ИП стоит сравнить УСН и патент. АУСН подойдет микробизнесу с минимальной отчетностью. ЕСХН создан для аграриев, а ОСНО остается основным вариантом для компаний, работающих с НДС и крупными заказчиками. Перед выбором обязательно оцените будущий доход, количество сотрудников и необходимость работы с НДС — именно эти факторы определяют выгодность режима в 2026 году.