Сбивший пешеходов в Москве водитель каршеринга не имел водительских прав
Фото - © © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Водитель каршеринга, устроивший ДТП с пострадавшими на северо-востоке столицы, не имел прав управления транспортными средствами, сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.
В четверг на Алтуфьевском шоссе 19-летний водитель каршеринга, арендованного под чужим аккаунтом, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, после чего сбил двух пешеходов.
Пострадавших в результате ДТП госпитализировали в медучреждение, виновник аварии доставлен в отдел полиции.
Прокуратура держит на контроле ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту аварии с пострадавшими.
Ранее стало известно, что водитель каршеринга попытался в стиле GTA скрыться от полицейских, но по дороге налетел на пешеходов и перевернулся. Водителя и пассажира арендованного авто задержали.
