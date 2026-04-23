Умер телеведущий Алексей Пиманов: громкие проекты, общественная позиция и причины смерти

В материале РИАМО рассказываем о проектах, работах и причинах смерти медиаменеджера, телеведущего и продюсера Алексея Пиманова.

От видеоинженера до главы медиахолдинга: карьера Алексея Пиманова

Алексей Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. Служил в армии, в 1989 году окончил Московский институт связи (ныне Московский технический университет связи и информатики), в 1992 году - факультет журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Он работал на Байконуре, но в итоге стал журналистом.

Алексей Пиманов начал работать на телевидении в 1986 году. Свой профессиональный путь он начал в качестве видеоинженера в телевизионном техническом центре «Останкино». Потом он стал оператором, а в 1989-м перешел в редакцию общественно-политических программ Центрального телевидения.

В 1890-90 годах Пиманов становится ведущим программы «Ступени», годом позже он стал специальным корреспондентом телекомпании «ВиД». В программу «Человек и закон», ту самую, которая сделала Пиманова одним из самых успешных и узнаваемых журналистом современной России, медиаменеджер пришел в 1995 году в качестве продюсера, а в 1996-м стал ее ведущим и до последнего дня оставался таковым.

В 92-95 года Алексей была автором, ведущим и режиссером программы «За кремлевской стеной», с 93 по 94 годы возглавлял студию «Резонанс», был продюсером передач «Семь дней спорта», «Футбольное обозрение», «Новости спорта».

С 1996 года являлся генеральным директором телекомпании «Останкино», с 2013 года Алексей Пиманов являлся президентом медиахолдинга «Красная звезда».

Он много работал, снимал фильмы, продюсировал, писал книги. Как сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Билось его сердце в разы чаще, чем у очень многих. За правду, справедливость, страну и народ. Вечная память».

Оно и не выдержало. Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни.

Расследования программы «Человек и закон»

Программа стала настоящей судьбой Пиманова, он сам говорил, что его история с «Человеком и законом» началась не в кадре, а с борьбы за выживание проекта. В «лихие» 90-е за программу буквально пришлось бороться. Ради того, чтобы сохранить программу Пиманов взял кредит в 100 тысяч долларов.

Ведущим программы он становиться не собирался, стал им временно и остался почти на 30 лет. В 90-е почти каждый выпуск передачи сопровождался звонками с угрозами и требованиями снять сюжет. Но программа выдержала все.

Именно «Человек и закон» разбирался в смерти Игоря Талькова, освещала «кальянный скандал» сборной России по футболу, расследовала гибель подлодки «Курск», штурм телецентра «Останкино», разбиралась в тонкостях Беловежского соглашения и проводила еще много журналистских расследований, которые сотрясали всю страну.

Режиссер и автор книг Алексей Пиманов

Алексей Пиманов успевал продюсировать не только передачи, но и фильмы, был режиссером многих картин. На его счету сериал «Александровский сад» (2005), комедийная мелодрама «Мужчина в моей голове» (2009), приключенческая мелодрама «Овечка Долли была злая и рано умерла» (2014), драма «Крым» (2017), спортивная драма «Одиннадцать молчаливых мужчин» (2022), комедия «Водитель-олигарх» (2024).

Пиманов был соавтором книг «Сталин. Трагедия семьи» (2004), «Опаленные властью. Исторические расследования» (2004), автором книги «Чисто партийное убийство» (2011).

Личное и общественное Алексея Пиманова

Такой продуктивный и активный журналист не мог остаться в стороне от общественной жизни. Пиманов входил в комиссию по общественному контролю за деятельностью и реформированием правоохранительных органов и судебно-правовой системы Общественной палаты РФ, был избран депутатом верховного хурала (парламента) республики Тыва, являлся членом Совета Федерации, входил в состав комитета по обороне и безопасности.

Алексей Пиманов – талантливый журналист, заслуженный артист России, лауреат премии правительства РФ в области СМИ.

Он почти профессионально увлекался футболом, всерьез изучал историю и хотел сделать ее своей профессией. Он был трижды женат, у него трое детей и двое внуков.