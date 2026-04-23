Легенда ММА Джефф Монсон прилетел на Урал, чтобы обниматься с медведями

Бывший боец смешанных единоборств (ММА) и депутат башкирского парламента Джефф Монсон приехал в центр реабилитации диких животных «Альфа» в Сысерти Свердловской области.

Друг Монсона и владелец центра Кирилл Потапов опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором звезда ММА лежит на земле, а трое медвежат с восторгом набросились на спортсмена.

В марте неизвестные привезли коробку с малышами к воротам центра и уехали. Одного из медвежат назвали в честь Монсона. Остальных косолапых назвали Потапычем и Флорой.

«Джефф-старший с Джеффом-младшим», — пошутил Потапов на видео, когда один из медвежат лизал щеку Монсону.

