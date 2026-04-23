Школа №30 в Химках заключила соглашение со школой Китая

Соглашение о сотрудничестве подписали школа №30 в Химках и Экспериментальная средняя школа города Цылань 22 апреля. Партнерство направлено на обмен культурным и образовательным опытом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественная церемония подписания прошла в школе №30. Для учеников и гостей организовали открытый урок китайского языка, где участники познакомились с основами общения и элементами языковой культуры Китая.

Директор школы №30 Татьяна Кавторева отметила, что соглашение расширит образовательные возможности для детей.

«Это соглашение открывает новые возможности для наших учеников. Мы стремимся не только передать знания, но и воспитать уважение к различным культурам. Создание онлайн-путеводителя по нашему музею позволит сделать нашу историю доступной для широкой аудитории, что особенно важно в условиях глобализации. Мы уверены, что это сотрудничество поможет укрепить дружбу между нашими народами и создаст уникальные образовательные возможности для будущих поколений», — поделилась Кавторева.

В рамках встречи также провели урок по 3D-моделированию. Школьники попробовали создать трехмерные модели и узнали об этапах проектирования.

«Мы стремимся предоставить нашим детям современные навыки, которые востребованы сейчас и будут в будущем. Проектированием интересуется все больше школьников, поэтому необходимо вводить эту практику на всех уровнях среднего образования», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

Гостям представили школьный музей воинской славы и рассказали о планах создать онлайн-путеводитель по экспозиции совместно с китайскими партнерами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.