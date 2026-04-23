Апокалипсис грядет: снежный циклон приближается к Москве и Подмосковью

Синоптик Леус: снег подбирается к Московскому региону с северо-запада

Активный циклон со снегом пришел с севера в центральные области Европейской России, он уже подходит к Московскому региону, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Он уточнил, что при этом до северных районов Подмосковья холодные воздушные массы доберутся поздним вечером в четверг, а в столицу — ближе к утру пятницы, а снег придет раньше.

«Через час-полтора среди капель дождя первые снежники закружат в северо-западной части Подмосковья, в Москве переход осадков в смешанную фазу ожидается после 16-17 часов», — отметил Леус.

По словам синоптика, предстоящей ночью осадки в регионе постепенно прекратятся, но холодный порывистый северный ветер, заморозки и гололедица сделают погоду некомфортной и потенциально опасной.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на востоке, северо-востоке и юго-востоке региона 24 апреля сформируется временный снежный покров высотой от 3 до 8 см.

