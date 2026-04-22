Снежный покров появится в Московском регионе в конце недели

Арктическое вторжение и снегопады прогнозируются в Московском регионе. На востоке, северо-востоке и юго-востоке 24 апреля сформируется временный снежный покров высотой от 3 до 8 см, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как уточнил синоптик, в столице, в основном на востоке, в пределах МКАД, местами могут появиться небольшие сугробы толщиной от 1 до 3 см.

По его словам, снежный шлейф протянется от Ярославской области через восток и юг Подмосковья, после чего припорошит отдельные районы Тульской, Калужской, Брянской, Смоленской, Курской, Орловской и Белгородской областей. Еще прогнозируются ночные заморозки и гололедица.

Тишковец предупредил, что во время снегопадов с середины 23 апреля до утра 24 апреля, а также метелей и порывистого северо-западного ветра, видимость на дорогах ухудшится до 1-4 км, иногда до 400-900 м. К 26 апреля снег исчезнет.

