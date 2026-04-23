В Химках провели викторину ко Дню местного самоуправления

Интеллектуальную викторину ко Дню местного самоуправления провели 22 апреля в школе №19 микрорайона Планерная в Химках. В ней приняли участие ученики, педагоги, жители округа и депутат Руслан Шаипов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вместо обычных уроков в школе №19 состоялась интеллектуальная игра, посвященная истории местного самоуправления. Перед началом викторины участникам напомнили об этапах развития института — от древних вечевых традиций до современной структуры муниципалитетов.

Вопросы подготовили разного уровня сложности. Участникам предложили как общеизвестные факты о муниципальных символах и работе совета депутатов, так и более сложные задания, требующие углубленных знаний.

«Викторина — это полезный формат, при котором появляется возможность проверить собственные знания. Заметил, что и школьники, и взрослые подготовлены, разбираются в теме. Такие встречи действительно помогают лучше понять историю важных событий нашей страны», — поделился Руслан Шаипов.

Лидер движения общественной поддержки Светлана Пашковская отметила, что разные форматы мероприятий позволяют вовлекать людей с разными интересами.

«Кто-то предпочитает спокойные лекции и кинопоказы, кто-то — реконструкции и спорт. А формат викторины хорош тем, что ты проверяешь и память, и способность рассуждать логически», — подчеркнула Светлана Пашковская.

По словам лидера движения общественной поддержки Екатерины Красильниковой, подобные встречи в Химках проводят уже не первый год, и они объединяют жителей округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.