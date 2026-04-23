Школьники в Химках узнали секреты успешной сдачи ЕГЭ

Всероссийская акция «100 баллов для победы» прошла 22 апреля в выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Более ста старшеклассников узнали, как подготовиться к ЕГЭ и справиться с волнением перед экзаменами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акцию ежегодно проводят накануне выпускных экзаменов по инициативе министерства образования Московской области и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Ее цель — помочь школьникам снизить стресс, познакомить с эффективными методами подготовки и показать реальные примеры успешной сдачи ЕГЭ.

Перед участниками выступили выпускники, набравшие 90–100 баллов, а также опытные педагоги. Они поделились практическими советами и личными историями подготовки к экзаменам.

Одним из спикеров стала художественный руководитель молодежного театра МБКТ в Химках, выпускница лицея №7 Екатерина Плискунова. Она окончила филологический факультет МГУ и театрально-режиссерский факультет МГИКа и рассказала, как ей удалось совместить серьезную учебу и творческую деятельность.

«Не позволяйте страху встать на пути. Если вы волнуетесь, важно научиться с этим справляться», — подчеркнула Екатерина Плискунова.

Она отметила, что готовилась к экзаменам целый год с репетитором, однако главной целью для нее было не получение ста баллов, а поступление в сильный вуз. По ее словам, успешная сдача ЕГЭ стала важным шагом к получению двух высших образований, которые сегодня дополняют друг друга в профессиональной деятельности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.