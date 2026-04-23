В Шатуре обсудили вопросы медицины на выездной администрации

Встреча с жителями по вопросам здравоохранения прошла 22 апреля в селе Дмитровский Погост муниципального округа Шатура. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Коробово» жители смогли задать вопросы руководству Шатурской больницы и профильным специалистам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основной темой встречи стало оказание медицинской помощи. На вопросы жителей ответили главный врач Шатурской больницы и его заместители. Также обращения принимали заместители главы округа и специалисты в сфере образования, культуры, ЖКХ, благоустройства и социальной защиты.

Перед собравшимися выступила заведующая амбулаторией № 1 Наталья Безверхова. Она рассказала о работе структурных подразделений, где жители могут получить медицинскую помощь и пройти диспансеризацию.

«Наша амбулатория обслуживает около 10 тысяч взрослых и более тысячи детей. Врачи общей практики ведут постоянный прием. В отдаленных населенных пунктах работают фельдшерско-акушерские пункты. Сейчас особое внимание уделяется комплексному обследованию для оценки состояния здоровья и раннего выявления заболеваний», — отметила Безверхова.

За время работы выездной администрации поступило более двух десятков обращений. Жители задали вопросы о состоянии дороги в деревне Наденино, обустройстве подъезда к дому, строительстве тротуара, регулировке уличного освещения и движении школьного автобуса. По дороге в Наденино летом проведут отсыпку щебнем двух фракций. Большинство обращений специалисты отработали на месте, остальные взяли на контроль профильные управления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.