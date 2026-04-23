сегодня в 15:41

В Подмосковье состоится первый международный форум по безопасности

Международный форум по безопасности под эгидой Совета Безопасности Российской Федерации пройдет в Московской области 26-29 мая, сообщает пресс-служба организаторов.

Мероприятие состоится на территории многофункционального комплекса «Лайв Арена» (Новоивановское, Западная ул., 145) и Центрального парка «Патриот» (Одинцовский городской округ, Минское шоссе, 55-й километр).

В рамках форума предусмотрено проведение XIV международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, разноплановых тематических заседаний (научных конференций, круглых столов, брифингов, презентаций), двусторонних и многосторонних встреч, выставочных экспозиций по конкретным направлениям деятельности профильных российских ведомств и организаций.

Для участия в форуме приглашены более 180 делегаций иностранных государств и международных организаций. Ожидается участие секретарей советов безопасности, советников глав государств по национальной безопасности, руководителей правоохранительных ведомств и специальных служб, представителей руководства международных организаций. В мероприятии также примут участие послы иностранных государств, представители научного сообщества, эксперты в сфере безопасности.

Для участия в форуме необходимо пройти аккредитацию через портал.