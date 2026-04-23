Это красиво: две вспышки на Солнце попали на видео

Появилось видео двух вспышек, которые произошли на Солнце

Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) опубликовала видео двух вспышек, которые произошли на Солнце.

Вспышки зафиксировали в четверг. На видео показано, как от поверхности звезды отделяется и закручивается плазма.

«Это просто красиво», — подписали в лаборатории видеоролик.

Ранее в лаборатории рассказали, что днем на Солнце произошла вспышка M4.3. Она была самой сильной в этом месяце. Также в течение суток ожидается выход на вспышки высшего балла.

