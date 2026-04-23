Отец кидался в огонь, пытаясь спасти семью: женщина с 2 детьми погибли в пожаре
Рано утром в четверг в деревне Колбаса Новосибирской области загорелся частный дом, в пожаре погибла женщина и двое детей, сообщает Ngs.ru.
При разборе завалов после ЧП спасатели нашли тела 27-летней матери и ее детей 5 и 3 лет. Глава семьи находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Во время возгорания в доме мужчина пытался спасти семью, кидался в огонь. Он получил ожоги, в том числе легких. Сейчас пациента готовят к перевозке санитарной авиацией в Новосибирск.
Односельчане рассказали, что супруги жили мирно, любили друг друга, вредных привычек у них не было. Предварительно, причиной пожара стала неосторожность при эксплуатации печи.
