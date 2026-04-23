Дождь и до +6 градусов ожидается в Московском регионе в четверг
В Подмосковье и Москве в четверг пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, температура прогнозируется плюс 4 — плюс 6 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Ожидается облачная погода.
Западный с переходом на северный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 729 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура опустится до минус 1 — плюс 1 градуса, днем 24 апреля будет плюс 4 — плюс 6. Пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.