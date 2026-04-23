Финансовая неграмотность: три ошибки, которые мешают россиянам копить деньги

Три типичные ошибки мешают россиянам копить деньги — в первую очередь это отсутствие финансовой дисциплины, участие в сомнительных схемах и пренебрежение долгосрочными целями. Такое мнение в беседе с РИАМО высказал вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Алексей Денисов.

Первая ошибка — это отсутствие привычки регулярно откладывать деньги и неумение управлять своим бюджетом, говорит он. Когда нет четкого понимания, куда уходят средства, даже приличный доход быстро растворяется в повседневных тратах. Без финансового плана невозможно найти скрытые резервы для накоплений. Только системность и отказ от импульсивных покупок позволяют создать реальный капитал, который со временем начинает работать на вас.

«Представьте себе копилку, которая защищена от спонтанных покупок: вы регулярно кладете туда деньги, но не можете взять их по первому эмоциональному порыву. Именно такой подход помогает сформировать дисциплину — средства остаются на длительный период, а накопления растут», — отмечает эксперт.

Вторая ошибка — это стремление быстро разбогатеть, не задумываясь о рисках. Часто люди вкладывают деньги в сомнительные проекты, соблазнившись обещаниями высокой доходности, но забывают, что за такими предложениями нередко стоят финансовые пирамиды или спекулятивные схемы. Итог обычно один: накопления либо не растут, либо исчезают вовсе.

«Даже на фондовом рынке, где работают легальные инструменты, нет гарантий прибыли. Без глубокого анализа и диверсификации попытка „сыграть в инвестора“ часто приводит к потерям. Слепое копирование чужих портфелей или следование новостному ажиотажу — прямой путь к неопределенности и разочарованию», — уверен Денисов.

Третья ошибка — это пренебрежение долгосрочными накоплениями в угоду сиюминутным желаниям. Многие считают, что жить нужно здесь и сейчас, а о будущем позаботится кто-то другой. Однако такой подход неизбежно ведет к снижению уровня жизни в будущем и росту зависимости от внешних обстоятельств. Накопления — это не ограничение, а инвестиция в собственную свободу и спокойствие. Грамотное распределение средств по временным горизонтам позволяет реализовать как краткосрочные, так и стратегические цели, резюмировал вице-президент НАПФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.