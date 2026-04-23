Беды с башкой: зацепера заметили на крыше «Иволги» на МЦД

Зацепера заметили на крыше движущегося поезда «Иволга» на МЦД

Молодого человека заметили на крыше движущегося поезда «Иволга» на одном из Московских центральных диаметров (МЦД).

«Чувак решил прокатиться на крыше поезда», — написала очевидец Ольга в соцсети Threads*.

На опубликованных кадрах видно, как зацепер едет на крыше «Иволги» и машет пассажирам проезжающего рядом поезда.

Ранее зацепер остановил «Сапсан», который следовал из Санкт-Петербурга в Москву. После задержания нарушителя поезд продолжил движение.

*принадлежит экстремистской компании Meta, запрещенной в РФ.

