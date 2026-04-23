Беды с башкой: зацепера заметили на крыше «Иволги» на МЦД
Молодого человека заметили на крыше движущегося поезда «Иволга» на одном из Московских центральных диаметров (МЦД).
«Чувак решил прокатиться на крыше поезда», — написала очевидец Ольга в соцсети Threads*.
На опубликованных кадрах видно, как зацепер едет на крыше «Иволги» и машет пассажирам проезжающего рядом поезда.
Ранее зацепер остановил «Сапсан», который следовал из Санкт-Петербурга в Москву. После задержания нарушителя поезд продолжил движение.
*принадлежит экстремистской компании Meta, запрещенной в РФ.
