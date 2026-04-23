В Подмосковье вырос спрос на участки без подряда

ИНКОМ: в мае цены на загородное жилье пойдут вверх

Этой весной в Московской области покупатели активнее выбирают участки без подряда и готовые дома с отделкой. Эксперты прогнозируют рост цен уже в мае, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Руководитель загородной недвижимости МИЭЛЬ «На Николоямской» Татьяна Ананьева сообщила, что с наступлением тепла вырос интерес к участкам без подряда, готовым домам «заезжай и живи» и дачам в СНТ, чаще под снос ради земли.

«Как только сошел снег, проснулся интерес к земельным участкам. Увеличивается не только количество звонков, но и просмотров. Покупатели пока раскачиваются, присматриваются и принимают решения. Основные авансы по участкам ожидаем в апреле–мае», — отметила Ананьева.

По данным АЦ «ИНКОМ-Недвижимость», 88% предложения на первичном загородном рынке приходится на участки без подряда. Средняя цена такого лота — 4,5 млн руб. Коттеджи стоят в среднем 36,6 млн руб., объекты блокированной застройки — 38,6 млн руб. Недостроенные дома без отделки продаются дольше и с дисконтом.

Начальник отдела «Загородная недвижимость» ИНКОМ-Недвижимость Татьяна Максимова пояснила, что спрос вырос и на дома с ремонтом, чтобы проводить лето за городом.

«В мае цены на загородные дома и земельные участки однозначно пойдут вверх, поскольку строительство дорожает», — заявила Максимова.

По оценке Ананьевой, при стабильной ситуации рынок может прибавлять 5–7% в год, а качественные дома остаются в дефиците.

