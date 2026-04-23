В Жуковском в День рождения города привели во взлетное положение носовую часть самолета-памятника Ту-144

Дважды в год специалисты проводят техническое обслуживание самолета и меняют положение носовой части.

23 апреля в день рождения города на торжественном мероприятии присутствовали Глава городского округа Жуковский Андроник Пак, депутат Государственной Думы, член Высшего совета партии Единая Россия Вячеслав Фетисов, руководители и представители градообразующих предприятий, участники и ветераны СВО, молодогвардейцы и жители города.

«За семь лет этот легендарный сверхзвуковой самолет, установленный на Туполевском шоссе, стал одной из главных достопримечательностей Жуковского. Он привлекает внимание не только наших жителей, но и гостей города, некоторые из которых специально приезжают к нам, чтобы посмотреть и сфотографировать это чудо советской инженерной мысли», – отметил Глава города Андроник Пак.

Во время приведения носовой части во взлетное положение, пожарные в знак уважения к легендарной машине и ее создателям сделали над самолетом водяную арку.

«Для меня большая честь присутствовать сегодня в городе авиационной науки. Этот самолет, этот памятник –напоминание всем нам, что наша страна умеет и может создавать выдающиеся образцы гражданской и военной техники. Нам необходимо не только годиться и сохранять традиции, заложенные нашими отцами и дедами, но и продолжать их дело, двигать вперед авиационную науку и развивать авиационную отрасль», - обратился к собравшимся Вячеслав Фетисов.

Напомним, что Ту-144, который стал первым в мире сверхзвуковым пассажирским лайнером, установленном в Жуковском по инициативе местных жителей, летчиков и инженеров, сотрудников градообразующих предприятий, которым было важно увековечить память о великих достижениях отечественной авиапромышленности. Проект был реализован фондом «Легенды авиации» при поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева.