Гроза и до +21 градуса ожидается в Московском регионе в воскресенье Общество сегодня в 07:12

В Подмосковье и Москве в воскресенье прогремит гроза, температура прогнозируется от плюс 19 до плюс 21 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.