Гроза и до +21 градуса ожидается в Московском регионе в воскресенье
В Подмосковье и Москве в воскресенье прогремит гроза, температура прогнозируется от плюс 19 до плюс 21 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде местами пройдет кратковременный дождь.
Северо-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, при грозе его порывы могут достигать 17 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 9 — плюс 11 градусов, днем 15 июня — от плюс 21 до плюс 23. Также ожидаются дождь и гроза.
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