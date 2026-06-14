Сотрудники аттракциона в Бразилии забыли про трос и сбросили девушку в пропасть Происшествия сегодня в 08:19

В бразильском штате Сан-Паулу сотрудники аттракциона забыли про трос во время прыжка с канатом и сбросили девушку в пропасть, сообщает РЕН ТВ.

На клиентку надели только шлем. Канат, которым должны были привязать девушку, остался лежать на земле. На видео с места прыжка показано, как мужчины берут девушку на руки, несут к обрыву и кидают в пропасть. Ранее на парадроме «Флай Чегем» в Кабардино-Балкарской республике разбился парапланерист. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.