Сотрудники аттракциона в Бразилии забыли про трос и сбросили девушку в пропасть
В бразильском штате Сан-Паулу сотрудники аттракциона забыли про трос во время прыжка с канатом и сбросили девушку в пропасть, сообщает РЕН ТВ.
На клиентку надели только шлем. Канат, которым должны были привязать девушку, остался лежать на земле.
На видео с места прыжка показано, как мужчины берут девушку на руки, несут к обрыву и кидают в пропасть.
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