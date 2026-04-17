Зацепер задержал «Сапсан» на пути в Москву

Утром 17 апреля зацепер остановил «Сапсан», который следовал из Санкт-Петербурга в Москву. Это случилось всего через пять минут после начала движения, сообщает « Фонтанка ».

Пассажирам сказали, что причина остановки — действия зацепера. Его нашли и задержали всего за семь минут.

Затем «Сапсан» поехал дальше.

При этом пресс-служба Октябрьской железной дороги утром выкладывала информацию о задержках пригородных поездов в Ленинградской области. Однако данных о проблемах с «Сапсаном» нет.

