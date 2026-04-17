Диетолог рекомендовал есть не более одного протеинового батончика в день

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков заявил, что большинство протеиновых батончиков из магазинов не относятся к полезным продуктам и их стоит есть не чаще одного раза в день, сообщает aif.ru .

По словам специалиста, многие батончики содержат высокую концентрацию простых сахаров и по сути мало отличаются от сладостей.

«Те протеиновые батончики, что продаются у нас в магазинах, в подавляющей массе не относятся к категории полезных. Чаще всего, в них большая концентрация простых сахаров, которые примешиваются к тем или иным протеинам. Есть некоторые производители, которые используют натуральные ингредиенты, не добавляют сахар, но в основном у нас продаются продукты, которые как конфеты и шоколадки — это лакомство, но никак не продукт, который несет фундаментальную пользу», — сказал диетолог.

Он отметил, что в батончиках для спортсменов нередко используется сразу несколько видов сахара, что также вызывает вопросы с точки зрения пользы.

«Если мы говорим про обычные промышленные батончики, я бы рекомендовал не больше одного батончика в день в качестве десерта после основного приема пищи, если сильно хочется», — добавил врач.

Поляков уточнил, что в составе качественного продукта должны быть протеин, специи, стевия как сахарозаменитель и эмульгатор лецитин.

«В составе настоящего протеинового батончика должен быть протеин, специи, может быть стевия в качестве полезного сахарозаменителя, эмульгатор лецитин и все. Только натуральные ингредиенты и натуральные добавки, которые дают возможность хранить этот продукт», — подытожил Поляков.

