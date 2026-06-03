Курс рубля взлетел после заявления Минфина о покупке валюты на 9,9 млрд в день

Российская национальная валюта продемонстрировала укрепление на фоне публикации плановых параметров проведения операций на внутреннем рынке. В период с 5 июня по 4 июля министерство финансов страны намерено направить на приобретение иностранной валюты и драгоценных металлов в общей сложности 208,2 млрд рублей (9,9 млрд рублей в день), сообщает profinance.ru .

Интенсификация закупок обусловлена ожиданиями ведомства относительно притока дополнительных нефтегазовых доходов. Они в июне должны составить 220,2 млрд рублей.

При этом предыдущий аналогичный период (с 8 мая по 4 июня) отметился более скромными показателями. Тогда на покупку активов было выделено 110,3 млрд рублей при ежедневных тратах в 5,8 млрд.

Корректировка майских планов также была связана с тем, что казна недополучила 12 млрд от прогнозируемых объемов продажи углеводородов.

Итоговый объем интервенций на рынке традиционно скорректирует Банк России. Регулятор в период с 5 июня по 4 июля нарастит чистую покупку валюты до 5,28 млрд рублей в день. В предшествующем месяце этот показатель находился на отметке 1,18 млрд.

По данным Investing.com, один доллар теперь стоит 73,1 рубля.

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