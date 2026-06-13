Гусев: два вражеских БПЛА сбили над Воронежской областью прошлой ночью

Прошедшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили два беспилотника над Воронежской областью, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«По предварительной информации, разрушений нет», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что в одном из муниципалитетов во время падения фрагментов беспилотника мирный житель получил ссадину. Пострадавшему была оказана вся необходимая медпомощь.

Согласно данным Минобороны РФ, прошедшей ночью над российскими регионами и морями перехватили 177 дронов противника самолетного типа.

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