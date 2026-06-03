В Щелкове отремонтируют почти 13 км ЛЭП до конца 2026 года

Энергетики проведут капитальный ремонт почти 13 км линий электропередачи в городском округе Щелково в 2026 году. Работы охватят воздушные и кабельные линии, а также расчистку охранных зон, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В 2026 году «Мособлэнерго» выполнит в округе капитальный ремонт 1,93 км воздушных и 10,86 км кабельных линий напряжением 0,4 и 3–10 кВ. Кроме того, специалисты расчистят около 1,76 га охранных зон вдоль ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.

Работы пройдут в Щелкове, поселках Загорянский и Новый городок, микрорайоне Потаповский и СНТ «Подмосковье». Капремонт выполнят сотрудники филиала компании и подрядные организации, отобранные на конкурсной основе.

В апреле энергетики уже отремонтировали 280 метров воздушной линии 0,4 кВ от КТП-93. Она обеспечивает электроснабжение порядка 50 частных домов на улицах Новопоселковой, Мичурина, Молодежной и Ломоносова в Щелкове.

«В апреле энергетики отремонтировали 280 метров линии, питающей 50 частных домов на четырех улицах Щелкова. Такая работа ведется по всему округу. Наша ключевая задача — снизить риски отключений и повысить надежность, поэтому программа капремонта „Мособлэнерго“ охватывает все муниципалитеты, где работают сети компании. 2026 год не станет исключением», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Программа капитального ремонта ежегодно реализуется в округах, где расположены сети компании. Ее цель — повысить надежность электроснабжения и снизить риски перебоев у потребителей Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.