Россияне разделились во мнении о покупке реплик брендов

Половина опрошенных россиян не видят разницы между копией и оригиналом бренда

21% россиян признались, что охотно покупают подделки известных брендов, тогда как 27% выбирают только оригиналы. Еще 49% заявили, что ориентируются на цену и качество, сообщает kp.ru .

По данным опроса сайта KP.RU, более четверти респондентов принципиально приобретают только оригинальные товары — от техники до парфюмерии. Если средств не хватает, участники исследования предпочитают выбрать более доступный бренд, но не копию.

«Беру только оригиналы! Иначе от такой покупки нет никакого удовлетворения», — сказала участница опроса.

«Меня, наверно, можно обмануть, продав реплику под видом оригинала. Но сам я сознательно реплику никогда не куплю - лучше уж выбрать бренд попроще», — отметил другой респондент.

В то же время 21% опрошенных заявили, что сознательно покупают подделки. По их словам, реплика позволяет получить желаемую вещь по более низкой цене.

Почти половина участников — 49% — сообщили, что не придают значения бренду. Главное для них — качество и стоимость.

«Вообще мне все равно, какой бренд, но вот качество превыше всего. Поэтому покупаю и оригиналы и реплики, если они хорошо, и даже не задумываюсь», — поделился участник опроса.

Еще 3% выбрали вариант «другое». Некоторые делают исключения для отдельных категорий товаров. В исследовании приняли участие 800 подписчиков KP.RU в соцсетях и мессенджерах.

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