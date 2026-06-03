Юлия Барановская заявила, что счастье не зависит от обстоятельств

Телеведущая Юлия Барановская в день рождения поделилась мыслями о счастье, работе в проекте «Мужское/Женское» и отношении к здоровью и детям, сообщает kp.ru .

Барановская призналась, что не строит четких планов и продолжает мечтать. По ее словам, далеко не все задуманное реализовано, но это не мешает чувствовать себя счастливой.

«С годами я поняла, что счастье внутри тебя. Оно не зависит от внешних факторов, от того, получилось у тебя что-то или не получилось. Ты можешь быть счастлив даже в момент, когда у тебя ничего не выходит», — рассказала телеведущая.

Говоря о проекте «Большие семьи большой страны», она отметила, что каждая многодетная семья идет своим путем. По итогам съемок команда задумала книгу «Философия многодетности».

Во время одной из поездок Барановской сделали срочную операцию. Она подчеркнула, что подобные ситуации трудно предсказать, а теперь в поездках соблюдает строгую диету.

Телеведущая сообщила, что зрители часто обращаются к ней с личными историями для программы «Мужское/Женское». С негативом со стороны обычных людей она не сталкивалась.

Комментируя экзамены, Барановская назвала ЕГЭ серьезным стрессом для детей и родителей. В вопросе выбора профессии она дает детям свободу и считает, что решение должно быть осознанным.

Также телеведущая рассказала о близких отношениях с матерью, которая поддерживает семью и продолжает работать.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.