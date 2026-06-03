Фомин заявил, что ограничение импорта из Армении не разгонит цены на рыбу

Ограничение поставок рыбопродукции из Армении в Россию вряд ли заметно повлияет на рынок и цены. Доля этой продукции невелика и может быть быстро замещена, сообщает «Вечерняя Москва» .

С 2 июня Россельхознадзор ограничил ввоз рыбопродукции из Армении: из более чем 160 хозяйств поставки смогут продолжить только два предприятия при условии лабораторного контроля. По данным «Коммерсанта», в январе–апреле 2026 года армянские компании обеспечили 12% импорта аквакультурной форели. В 2025 году поставки рыбы и морепродуктов из Армении в РФ достигли 72 млн долларов против 58,4 млн годом ранее. Основной товар — радужная форель объемом 3,5–4,5 тыс. тонн в год.

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин отметил, что точной открытой статистики нет, но речь идет о нескольких тысячах тонн.

«Поэтому с ограничением поставок из Армении теряется небольшой процент: менее пяти процентов, если учитывать весь объем рынка. Так что я не думаю, что кто-то почувствует потерю. Этот небольшой объем заместится, и для российского рынка это нестрашно», — сообщил эксперт.

Фомин добавил, что внутреннее производство, а также импорт из Чили и Турции позволяют компенсировать выпадающие объемы. По его оценке, возможный эффект на цены будет краткосрочным, тем более что летом спрос на охлажденную рыбу традиционно снижается.

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