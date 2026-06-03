Почему самогон опаснее водки? Объясняет психиатр

Самогон часто считают «натуральной альтернативой» заводскому алкоголю. Однако, по словам специалиста, ключевую роль играет не происхождение напитка, а степень очистки и контроль состава.

«Водка — это продукт промышленного производства с четкими стандартами. Самогон — это всегда вариативный состав, который зависит от технологии, сырья и навыков человека, который его делает», — объяснил Рудковский.

Он отметил, что заводская водка проходит многоступенчатую очистку: из нее удаляют сивушные масла и побочные продукты брожения. В результате получается продукт с предсказуемой крепостью и составом.

Самогон даже при аккуратном изготовлении может содержать метанол, ацетальдегид и сивушные масла. Концентрация этих веществ варьируется и может вызывать тяжелое похмелье, а также токсическое поражение печени, нервной системы и сердца.

«Основная опасность самогона в том, что человек не знает, что именно он пьет. Даже если напиток выглядит прозрачным и „мягким“, это не гарантирует его безопасности», — отметил врач.

Отдельный риск связан с метанолом, который способен привести к тяжелым отравлениям и поражению зрения. При этом специалист подчеркнул, что любой алкоголь вреден, но отсутствие стандартизации делает самогон более опасным.

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