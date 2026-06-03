«Моя жизнь погублена»: казашка ищет рожденную после жестокого изнасилования дочь

30 лет назад жительница Казахстана подверглась групповому изнасилованию и родила дочь, которую пришлось оставить в Доме малютки. Теперь женщина ищет наследницу, чтобы узнать, как сложилась ее судьба, сообщает «SHYNDYK.KZ — Новости Казахстана и мира» .

В 1994 году четверо односельчан похитили 17-летнюю Наталью, увезли в заброшенный дом, а затем насиловали всю ночь. Утром измученная девушка добралась до дома, но писать заявление в полицию они с матерью не стали, так как насильники могли за это жестоко расправиться с пострадавшей.

После этого страшного случая девушка забеременела и родила дочь. Медперсонал роддома заранее посчитал ребенка отказным, а после родов девушка подписала соответствующую бумагу. За то время, пока молодая мать провела с девочкой в больнице, она очень привязалась к ней. Однако из-за отсутствия нужных условий, работы и жилья ребенка пришлось оставить в Доме малютки в Уральске.

Девушка навещала дочь три года, но затем ребенок бесследно исчез. Наталья считает, что в этом виноват ее дядя, который в то время уходил на пенсию с должности директора детского дома. По мнению девушки, он переживал за свою репутацию, а потому избавился от девочки.

Наталья узнала, что в конце 90-х ее дочь удочерила семья из США. Сейчас мать ищет девушку, чтобы узнать, что с ней произошло за все эти годы. Сама Наталья успела построить успешную карьеру и родила сына, а затем переехала в Таиланд.

Параллельно полиция расследует уголовное дело по факту изнасилования Натальи, так как такие преступления не имеют срока давности. Но испуганные односельчане боятся давать показания на подозреваемых, так как те стали влиятельными людьми.

При этом женщина столкнулась с равнодушием со стороны собственной семьи: мать всю жизнь была холодна, а родные браться обвинили ее в «хайпе» и перестали общаться. Единственным, кто поддержал женщину, остается ее 20-летний сын. Тем не менее Наталья настроена добиться справедливости.

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