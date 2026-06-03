Детский лагерь «Филимончик» открыл летнюю смену в Павловском Посаде

Летняя смена стартовала в микрорайоне Филимоновский 1 июня. В день открытия для детей организовали игры на свежем воздухе и творческие занятия. Праздник прошел под девизом «Больше движения и творчества». Несмотря на переменчивую погоду, атмосфера оставалась веселой и активной.

Во второй день смены утро посвятили беседе о пожарной безопасности. После обеда дети вышли на прогулку и приняли участие в спортивных и подвижных играх. Ребята играли в футбол, «вышибалы», «Айболита», «третий лишний» и догонялки, а также рисовали мелками на асфальте.

Позже воспитанники разошлись по отрядам, где прошли настольные турниры. Дети играли в «Дженгу», «Монополию», «Эрудит», шашки, «Морской бой», «Уно» и собирали пазлы. В лагере отметили, что смена обещает быть насыщенной, активной и полезной для каждого участника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.