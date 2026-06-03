Дмитрий Гавра прокомментировал удар БПЛА по автобусу в Енакиево

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра заявил, что удар БПЛА по пассажирскому автобусу в Енакиево мог быть направлен на провокацию жесткого ответа России, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Утром 3 июня в Енакиево в Донбассе беспилотник уничтожил междугородний автобус, следовавший из Москвы в Крым. Погибли семь человек, еще 11 пострадали: один получил легкие травмы, остальные госпитализированы в больницу Горловки.

Профессор СПбГУ, политолог Дмитрий Гавра заявил, что целью подобных атак может быть попытка спровоцировать российскую сторону на жесткие ответные меры.

«Все эти годы Россия бьет только по военным объектам: военной промышленности, логистики и так далее. Даже в ходе ударов возмездия ни разу не было такого, чтоб целенаправленно были атакованы гражданские цели. Сейчас мы видим очередную эскалацию, потому что сухопутная дорога в Крым в последнее время стала подвергаться непрекращающимся атакам со стороны террористического киевского режима. Сначала они били по грузовому транспорту и бензовозам, и это уже породило определенные трудности с топливом», — заявил политолог.

По его мнению, эскалация связана не только с действиями Киева.

«Разведка, наведение, целеуказание и, если угодно, согласование целей — все это происходит на уровне руководителей Европы, политических и военных. Это означает, что такие санкции получены, потому что никакого осуждения мы опять не услышим, как после Старобельска и так далее. Значит, киевский режим получил санкцию на прямое уничтожение гражданских объектов и гражданских лиц. Прослеживается логика провокации: Россию пытаются этими кровавыми ударами подтолкнуть к зеркальному ответу», — заключил Дмитрий Гавра.

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