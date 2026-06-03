Россиянка пришла в гости ко взрослой дочери и избила ее скалкой за «беспорядок»

24-летняя замужняя россиянка пожаловалась в соцсетях на родную мать, которая оттаскала ее за волосы и избила скалкой за «грязь и беспорядок» дома. Пострадавшая также показала фотографии жутких гематом.

По словам девушки, в тот злополучный день она прибиралась дома, когда к ней в гости нагрянула мать. Женщина начала жестко критиковать дочь за бардак. Девушка вступила с ней в спор и подчеркнула, что после работы у нее не всегда остаются силы на идеальный порядок.

Мать попросила не повышать на нее голос. Тогда дочь попыталась отстоять свои границы, но родственница в ответ напала на нее.

«Мама избила меня скалкой и таскала за волосы по дому. На теле остались огромные синяки», — рассказала она в соцсетях.

Девушка пожаловалась на этот инцидент сестрам, но те заявили, что она якобы сама виновата. По их словам, пострадавшей нужно было «помолчать и не спорить с мамой».

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