«Россети Ленэнерго» подключили школу в Парголово к сети

сегодня в 12:26

Школе на 1550 мест в Парголово выделили более 840 кВт мощности

Специалисты «Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией новую школу в поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга. Объект получил более 840 кВт мощности, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Школу подключили по первой и второй категориям надежности электроснабжения. Источником питания стала подстанция 110 кВ с подачей электроэнергии по сетям 0,4 кВ.

Энергетики спроектировали и построили блочную комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ. На объекте установили два силовых трансформатора общей мощностью 1 250 кВА, проложили кабельные линии 10 кВ и 0,4 кВ и смонтировали систему учета электроэнергии.

Учреждение рассчитано на 1 550 учеников. В здании предусмотрены современные классы, два бассейна и спортивный зал. На прилегающей территории оборудуют стадион с беговыми дорожками и площадками для футбола, волейбола и баскетбола.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.