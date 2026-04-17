Суд в Москве арестовал сына известного адвоката Астахова

Тверской районный суд Москвы 17 апреля 2026 года избрал меру пресечения в отношении Астахова Антона Павловича. Сын известного адвоката будет находиться под стражей до 16 июня 2026 года, об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы .

Антон Астахов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Речь идет о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Подробности дела на данный момент не разглашаются. Известно лишь, что обвинение связано с хищением чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием.

Следствие настаивало на заключении под стражу, полагая, что, находясь на свободе, фигурант может скрыться или оказать давление на свидетелей.

