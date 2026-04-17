Экс-вице-губернатору Кубани Миньковой предъявили еще одно обвинение

Экс-вице-губернатор Кубани Анна Минькова попала под еще одну статью, сообщает ТАСС .

Ей предъявлено новое обвинение в легализации денег или имущества, полученных в результате преступления (ст. 174.1УК РФ). Данная статья добавлена в окончательную редакцию обвинительного заключения по уголовному делу женщины.

Оно уже поступило для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Краснодара. 20 апреля он начнет рассмотрение дела Миньковой.

Минькова была задержана по подозрению в причастности к коррупционным преступлениям в январе этого года.

