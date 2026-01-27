Бывший вице‑губернатор Кубани Минькова задержана за коррупцию
Фото - © VK / Анна Минькова
В Краснодарском крае задержана бывшая вице-губернатор региона Анна Минькова, сообщает «Царьград».
Представители правоохранительных органов Краснодарского края официально подтвердили факт задержания.
По их данным, она подозревается в причастности к коррупционным преступлениям.
Анна Минькова ранее являлась вице-губернатором Краснодарского края. В официальном сообщении отсутствуют детали, касающиеся процессуальных действий и планов следствия.
