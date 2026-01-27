Бывший вице‑губернатор Кубани Минькова задержана за коррупцию

сегодня в 16:31

Представители правоохранительных органов Краснодарского края официально подтвердили факт задержания.

По их данным, она подозревается в причастности к коррупционным преступлениям.

Анна Минькова ранее являлась вице-губернатором Краснодарского края. В официальном сообщении отсутствуют детали, касающиеся процессуальных действий и планов следствия.

