В Севастополе из-за сбитого беспилотника загорелся резервуар с остатками топлива
В резервуаре с остатками топлива в Севастополе произошло возгорание из-за сбитого беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев на платформе Max.
«Дым, который видно в Гагаринском районе, — это горит резервуар с остатками топлива в районе микрорайона Казачья Бухта», — сообщил он.
По его словам, площадь пожара небольшая.
Развожаев добавил, что пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя: запасов топлива там не было.
Ранее в Севастополе в районе Северной стороны и Балаклавского МО сбили две воздушные цели.
