В Севастополе из-за сбитого беспилотника загорелся резервуар с остатками топлива

В резервуаре с остатками топлива в Севастополе произошло возгорание из-за сбитого беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев на платформе Max.

«Дым, который видно в Гагаринском районе, — это горит резервуар с остатками топлива в районе микрорайона Казачья Бухта», — сообщил он.

По его словам, площадь пожара небольшая.

Развожаев добавил, что пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя: запасов топлива там не было.

Ранее в Севастополе в районе Северной стороны и Балаклавского МО сбили две воздушные цели.

